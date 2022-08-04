Группа A на ЧМ 2022 — состав участников

Очередной Чемпионат мира по футболу впервые состоится на ближневосточной земле в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. За всю историю мировых первенств географически это будет наиболее компактный чемпионат, самое большое расстояние между стадионами составит около 50 километров. В чемпионате примут участие 32 сборных, разделенных на восемь групп.

Группа А представлена следующими командами:

Расписание матчей

Первый тур

21 ноября, 13:00. Сенегал — Нидерланды, стадион «Эль-Тумама», Доха

21 ноября, 19:00. Катар — Эквадор, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Второй тур

25 ноября, 16:00. Катар — Сенегал, стадион «Эль-Тумама», Доха

25 ноября, 19:00. Нидерланды — Эквадор, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Третий тур

29 ноября, 18:00. Эквадор — Сенегал, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

29 ноября, 18:00. Нидерланды — Катар, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Примечание: время начала матчей указано московское.