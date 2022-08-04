Баринов пропустит один матч из-за удаления в игре с «Зенитом». КДК не стал его дополнительно дисквалифицировать

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Дмитрий Баринов пропустит одну игру после удаления в матче между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:5).

КДК РФС не стал дополнительно дисквалифицировать капитана «Локо». Он пропустит лишь матч 4-го тура Мир РПЛ против «Краснодара».

«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрия Баринова на 1 матч чемпионата России», – сказано в сообщении РФС.

Соперником «Локомотива» в матче 5-го тура Мир РПЛ станут «Крылья Советов».

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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