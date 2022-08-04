Баринов пропустит один матч из-за удаления в игре с «Зенитом». КДК не стал его дополнительно дисквалифицировать

Дмитрий Баринов пропустит одну игру после удаления в матче между «Локомотивом» и (0:5).

КДК РФС не стал дополнительно дисквалифицировать капитана «Локо». Он пропустит лишь матч 4-го тура Мир РПЛ против .

«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрия Баринова на 1 матч чемпионата России», – сказано в сообщении РФС.

Соперником в матче 5-го тура Мир станут .

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.