Вильям Галлас: «Челси» совершил большую ошибку, не подписав Кунде. Не думаю, что с их нынешней обороной они финишируют выше «Арсенала» и «Тоттенхэма»

считает, что «Челси» совершил ошибку, не подписав .

«Мне сложно понять, что происходит в «Челси» с точки зрения приглашения защитников.

Я уверен, что они должны были подписать Кунде из «Севильи»! Я знаю, что они были очень близки к тому, чтобы подписать его, и я думаю, что они совершили большую ошибку, не заключив эту сделку.

Правление было близко к тому, чтобы подписать с ним контракт, но, похоже, это заняло слишком много времени. Они потратили слишком много времени для трансфера игрока его уровня. Нельзя делать этого с таким игроком, как Кунде, после сезона, который он только что провел. Он был великолепен в прошлом сезоне.

«Челси» нужны игроки такого уровня, как Кунде. Аспи становится старше, и, возможно, у него есть возможность перейти в «Барселону». Он был отличным капитаном, так что теперь им нужно найти молодых защитников, которые обладают качествами, необходимыми для игры в Премьер-лиге, и Кунде был одним из тех игроков, которые подошли бы... и они отпустили его в «Барселону»?

Такое не должно быть возможно, и именно поэтому я не думаю, что «Челси» со своей сегодняшней обороной финиширует выше или в этом сезоне», – сказал бывший защитник и «Арсенала».