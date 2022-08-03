Фулхэм – Ливерпуль 6.08.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Вернулась не просто Английская Премьер-Лига. Вернулся спустя год отсутствия «Фулхэм», который вылетел в сезоне 2020/2021. Возвращение будет ознаменовано игрой с громкой вывеской против «Ливерпуля». Команды разного класса откроют первый тур АПЛ 6 августа в 14:30 по Москве.

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Фулхэм

Вы слышали про «команды-лифты», которые выходят в дивизион выше, чтобы оттуда через год вылететь, а потом опять через год вернуться? Вот за «Фулхэмом» такая дурная слава давно закрепилась, и «дачники» судорожно ищут способ избавиться от нее. Если они не вылетят в этом сезоне, то можно надеяться, что это путь к выздоровлению. Марку Силва, который тренирует лондонскую команду, приложит все усилия, чтобы команда избавилась от дурацкого ярлыка.

В минувшем сезоне Александар Митрович наколотил 43 гола и не только помог команде вернуться в главный чемпионат страны, но еще и рекорд Чемпионшипа поставил. Из трансферов этого лета можно выделить трех новичков «Фулхэма»: Манор Соломон из «Шахтера», Андреас Перейра из «МЮ» (за 9,4 млн. евро) и Силвестр Джаспер из «Хайберниана». Соломон пришел в аренду, а Джаспер из аренды как раз вернулся. Поговаривают, что и Бернд Лено может перейти из «Арсенала».

Ливерпуль

Девиз «Какой же Клопп крутой» снова актуален. Юрген Клопп и его команда взяли Суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Эта победа, к слову, стала первой у «Ливерпуля» за 16 лет в Суперкубках. Голы забили Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах и Дарвин Нуньес. У «Сити» отличился Хулиан Альварес, а вот. Эрлинг Холанн, на которого возлагают в этом сезоне надежды фанаты «горожан», в этом матче себя не показал никак. Что ж, у Холанна еще будет много возможностей… равно как и у Нуньеса.

Не будем упоминать уход Садио Мане в «Баварию», который наверняка станет сложным испытанием для Клоппа. Разве что отметим, что Дивок Ориги продолжит карьеру в «Милане». Впрочем, Дарвин Нуньес показал, что не теряется в команде, да и сам Клопп в интервью Sky Sports не так давно сказал, что приобретать кого-либо для его команды уже не нужно.

Прогноз

Итак, обратимся к прогнозу на матч, а точнее к коэффициентам от Winline. Объясняем, что на ничью дается кэф 5.6, а вот на кого даются кэф 9.0 и 1.3 – наверное, нет смысла объяснять. И так очевидно, что «Ливерпуль» выше в классе, причем намного. Поэтому не будем зацикливаться на исходах и перейдем к более конкретным ставкам.

На пробитие тотала голов больше 1.5 предлагается кэф 1.15, на тотал больше 2.5 – кэф 1.51, больше 3.5 – кэф 2.27, больше 4.5 – кэф 3.7. Тотал больше 5.5 может быть пробит с кэфом 6.5. Тотал меньше 1.5 предлагается с кэфом 4.55, меньше 2.5 – с кэфом 2.39, меньше 3.5 – с кэфом 1.57, меньше 4.5 – с кэфом 1.22. Тотал меньше 5.5 дается с кэфом 1.08. В общем, варианты на матч со множеством голов есть.

Если завести разговор о тоталах команд, то можно поставить на такие тоталы «Ливерпуля», как больше 1.5 (кэф 1.34), больше 2.5 (кэф 2.09) или больше 3.5 (кэф 3.6). Тотал «Фулхэма» больше 0.5 оценивается кэфом 1.75, что означает, что «дачники» скорее уйдут с голом в активе, чем с «баранкой» в графе голов. Но есть кэф 2.0 на то, что «Фулхэм» не забьет.

Так или иначе, но, делая ставку на тотал, надо исходить из того, что команда Клоппа не будет выдавать феерический матч со множеством голов каждый тур, ведь ей нужно время и на отдых (ну а потом еще и на подготовку к еврокубкам). Можно поставить на то, что забивать будут обе команды (с кэфом 1.88), а можно только на голы «Ливерпуля» (кэф 2.14).

Еще несколько слов о форе. У «Ливерпуля» есть варианты с нулевой форой (кэф 1.09), форой (-1.5) с кэфом 1.8 и (-2.5) с кэфом 2.86. У «Фулхэма» наиболее адекватные коэффициенты составляют 1.94 при форе (+1.5) и 1.35 при форе (+2.5). Что касается возможной разницы в счете, то победа «Ливерпуля» с разницей в 3 мяча и больше оценивается кэфом 2.9 (при кэфе 4 на победу с разницей в 2 мяча и кэфе 3.9 с разницей в один мяч).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (кэф 2.27)

«Лиха беда начало» – так можно охарактеризовать успех команды Юргена Клоппа в Суперкубке, и стоит ждать его продолжения и дальше. Сил было потрачено немало, но «дачники» при своем желании показать себя вряд ли будут так долго отпираться. Возможно, что счет будет 3:1, 4:0 или 4:1.

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Где смотреть Фулхэм – Ливерпуль