Байи интересен «Севилье». «МЮ» готов отпустить его, Джонса, Уан-Биссаку, Туанзебе, Теллеса и Уильямса

Защитник Эрик Байи может вернуться в чемпионат .

По сведениям ESPN, манкунианцы хотят продать или отправить в аренду часть игроков, выступающих в обороне. Они готовы расстаться с Акселем Туанзебе, , Филом Джонсом, Брэндоном Уильямсом, Алексом Теллесом и Байи, если поступят подходящие предложения.

Над подписанием последних двух работает . Бразильскому игроку осталось лишь пройти медосмотр, а к ивуарийцу клуб Ла Лиги пока лишь обозначил интерес.

Байи надеялся впечатлить главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага в ходе предсезонной подготовки, однако теперь решил, что лучше сменить команду ради постоянной игровой практики.

Сообщалось, что интерес к 28-летнему защитнику также проявляет .