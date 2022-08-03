Байи интересен «Севилье». «МЮ» готов отпустить его, Джонса, Уан-Биссаку, Туанзебе, Теллеса и Уильямса

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может вернуться в чемпионат Испании.

По сведениям ESPN, манкунианцы хотят продать или отправить в аренду часть игроков, выступающих в обороне. Они готовы расстаться с Акселем Туанзебе, Аароном Уан-Биссакой, Филом Джонсом, Брэндоном Уильямсом, Алексом Теллесом и Байи, если поступят подходящие предложения.

Над подписанием последних двух работает «Севилья». Бразильскому игроку осталось лишь пройти медосмотр, а к ивуарийцу клуб Ла Лиги пока лишь обозначил интерес.

Байи надеялся впечатлить главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага в ходе предсезонной подготовки, однако теперь решил, что лучше сменить команду ради постоянной игровой практики.

Сообщалось, что интерес к 28-летнему защитнику также проявляет «Рома».

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