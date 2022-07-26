«Роме» интересен Байи. Эрик готов работать с Моуринью, если тен Хаг в «МЮ» на него не рассчитывает

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может вновь поработать с Жозе Моуринью.
По сведениям журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, в подписании футболиста заинтересована «Рома», которую тренирует португалец.
28-летний ивуариец хочет обсудить с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом свои перспективы в команде, и в том случае, если его игровое время будет ограниченным, он готов поговорить о переходе с Моуринью – если поступит подходящее предложение.
В прошлом сезоне Байи провел 4 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.