«Роме» интересен Байи. Эрик готов работать с Моуринью, если тен Хаг в «МЮ» на него не рассчитывает

Защитник может вновь поработать с .

По сведениям журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, в подписании футболиста заинтересована , которую тренирует португалец.

28-летний ивуариец хочет обсудить с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом свои перспективы в команде, и в том случае, если его игровое время будет ограниченным, он готов поговорить о переходе с Моуринью – если поступит подходящее предложение.

В прошлом сезоне Байи провел 4 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.