«Роме» интересен Байи. Эрик готов работать с Моуринью, если тен Хаг в «МЮ» на него не рассчитывает

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может вновь поработать с Жозе Моуринью.

По сведениям журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, в подписании футболиста заинтересована «Рома», которую тренирует португалец.

28-летний ивуариец хочет обсудить с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом свои перспективы в команде, и в том случае, если его игровое время будет ограниченным, он готов поговорить о переходе с Моуринью – если поступит подходящее предложение.

В прошлом сезоне Байи провел 4 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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