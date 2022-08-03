«ПСЖ» покупает Саншеша у «Лилля» за 15 млн евро. О трансфере экс-хавбека «Баварии» объявят завтра

Полузащитник перейдет в «ПСЖ».

Клубы согласовали условия трансфера хавбека. Парижане выплатят 15 миллионов евро, сообщает L’Equipe.

Изначально хотел взять игрока в аренду с обязательством выкупа, но «Лилль» отклонил это предложение.

Парижский клуб официально объявит о переходе Саншеша уже завтра, сообщает журналист France Bleu Брюно Саломон.

В 25 матчах прошлого сезона Лиги 1 португалец забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Статистика бывшего игрока «Баварии» – здесь.