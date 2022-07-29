«ПСЖ» согласовал аренду Саншеша из «Лилля» с обязательным выкупом за 10 млн евро

Полузащитник Ренату Саншеш близок к переходу в «ПСЖ» из «Лилля».

По данным O Jogo, клубы договорились об аренде 24-летнего игрока сборной Португалии с обязательным выкупом за 10 млн евро.

Объявить о переходе центрального полузащитника могут до воскресенья.

Сообщалось, что в «ПСЖ» хавбек будет зарабатывать 5 млн евро в год.

Португалец перешел в «Лилль» из «Баварии» летом 2019 года. В 2021 году он выиграл Лигу 1 с командой, которую тогда тренировал нынешний тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

В минувшем сезоне хавбек отыграл 31 матч за «Лилль», забил 2 гола и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.

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