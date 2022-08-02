Блогера и основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицируют на год за нападение на судью

Теги дисквалификации судьи Вторая лига Рязань Футбол

Блогера и основателя «Сахалинца» Михаила Литвина дисквалифицируют на год.

Об этом сообщают «Рязанские новости». По их информации, пожизненная дисквалификация маловероятна. Отмечается также, что в деле контрольно-дисциплинарного комитета есть свидетельские показания, медицинская справка.

Напомним, во время игры «Рязань» – «Сахалинец» (2:1) арбитр Станислав Исаев назначил спорный пенальти в ворота гостей при счете 1:0 в их пользу.

Вратарь «Сахалинца» отбил 11-метровый удар, но ассистент судьи зафиксировал выход голкипера с линии до удара. В итоге пенальти перебили, и «Рязань» сравняла счет.

Литвин, находившийся на скамейке запасных, получил прямую красную карточку за мат в адрес судей. После игры он ударил Исаева по лицу.

Блогер Литвин ударил судью в лицо после матча Второй лиги. Основатель «Сахалинца» скрылся от полиции через черный ход

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные