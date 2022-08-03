Защитник «Динамо» Кутицкий о Вареле: «Он приехал и попрощался со всеми. Относимся с пониманием к тем, кто уезжает»

Защитник поделился мнением о ситуации с .

Уругваец в прошлом месяце покинул московский клуб, приостановив контракт.

– Интересно твое мнение по поступку Гильермо Варелы, который сбежал с базы и даже с вами не попрощался.

– Нет, почему, Варела на следующий день после игры с «Торпедо» приехал на базу и попрощался со всеми.

– А почему столько шума вокруг этой истории?

– Наверное, потому что он не появился в команде в день игры с , никого не предупредив.

– В лично просил легионеров не покидать команду. Был ли подобный разговор в «Динамо»?

– Я ничего такого не слышал

– Но российские футболисты пытались как-то поддержать иностранцев, убедить, что в России нечего бояться?

– Конечно, мы им говорили, что здесь с ними все будет в порядке, что их семьи в России в полной безопасности, что к ним относятся по-доброму. Но каждый решает для себя сам. Относимся с пониманием к тем, кто уезжает, желаем удачи, – сказал Кутицкий.