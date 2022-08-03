Промес перед «Уралом»: «Не припомню, чтобы в Екатеринбурге «Спартаку» было легко. Им очень нужны очки»

Хавбек высказался в преддверии гостевого матча с «Уралом».

Игра 4-го тура Мир пройдет 6 августа.

«Когда у соперника все еще ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у — это всегда серьезное испытание. Это все та же сильная команда. Не припомню, чтобы в Екатеринбурге нам было легко.

Так что нужно не думать про место «Урала» в таблице, а быть сфокусированными на мыслях о том, как победить. Сопернику очень нужны очки, это будет интересный матч», — сказал Промес.