Промес перед «Уралом»: «Не припомню, чтобы в Екатеринбурге «Спартаку» было легко. Им очень нужны очки»

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Хавбек «Спартака» Квинси Промес высказался в преддверии гостевого матча с «Уралом».

Игра 4-го тура Мир РПЛ пройдет 6 августа.

«Когда у соперника все еще ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у «Урала» — это всегда серьезное испытание. Это все та же сильная команда. Не припомню, чтобы в Екатеринбурге нам было легко.

Так что нужно не думать про место «Урала» в таблице, а быть сфокусированными на мыслях о том, как победить. Сопернику очень нужны очки, это будет интересный матч», — сказал Промес.

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