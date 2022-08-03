«Уфа» получит на сезон требуемое финансирование: «Цифра будет выделена в полном объеме»

Министр спорта Башкортостана рассказал о финансировании «Уфы».

По итогам прошлого сезона клуб вылетел из Мир РПЛ. После 3 туров «Уфа» занимает в таблице лиги 13-е место.

«Бюджетное, внебюджетное финансирование, которое идет непосредственно через правительство и министерство спорта [региона], будет в тех объемах, которые запросил генеральный директор [клуба].

Он запросил цифру, эта цифра и будет в полном объеме выделена», – сказал Руслан Хабибов.

При этом он отказался называть точный объем средств, сославшись на коммерческую тайну.