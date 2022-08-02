«Уфа» подарила Лисаковичу селфи-палку. Форвард делал селфи в матче, когда «Рубин» вылетел в Первую лигу

«Уфа» подарила форварду «Рубина» Виталию Лисаковичу селфи-палку.
Об этом после матча 3-го тура Первой лиги (0:0) рассказал защитник уфимцев Константин Плиев.
– После матча селфи не сделали с Лисаковичем?
– Нет. Мы ему подарили вроде селфи-палочку. Мы ее привозили, должны были передать, – сказал Плиев.
В первом тайме матча 30-го тура прошлого сезона РПЛ с «Уфой» Лисакович забил и отпраздновал гол, собрав всю команду для селфи. В конце матча он не реализовал пенальти, «Рубин» проиграл 1:2 и вылетел в Первую лигу.
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