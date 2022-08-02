Болельщики «Рубина» и «Уфы» устроили перекличку «Косово – Сербия» во время матча

Болельщики и «Уфы» устроили перекличку «Косово – Сербия» на игре .

Во время матча 3-го тура Первой лиги между «Рубином» и «Уфой» (0:0) фанаты казанского клуба кричали: «Косово». А болельщики «Уфы», сидевшие на противоположной стороне стадиона, отвечали: «Сербия».

В последние дни Сербия и Косово находятся на грани военного конфликта.

Обострение на севере частично признанной республики произошло вечером 31 июля после того, как Косово обязало с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов.

В регионе были слышны взрывы и звуки выстрелов. Затем Косово на месяц отложило решение о непризнании выданных в Сербии документов и автомобильных номеров.