Зиньковский о судействе «Спартака»: «Да всегда нормально судят, и в прошлых матчах тоже»

высказался о судействе в матчах «Спартака».

– Что-то говорят по поводу пенальти на вас [в матче с «Оренбургом»]... Как вы видели момент?

– Был пенальти! Там же видно все – я на повторе посмотрел. По-моему, чистый пенальти.

– «Спартак» второй матч подряд забил 4. О чем это говорит? Вы в порядке?

– Ну, может, просто реализация в этих матчах конкретно хорошая. Сегодня можно было и больше забить.

– Если бы выиграли 5:0, возглавили бы таблицу. Была такая задача?

– Нет, просто нужно было выиграть матч, вот и все.

– Паша Маслов сыграл впервые за полтора года. Как-то поддержали его?

– Конечно. Ребята подошли, поддержали, поздравили с возвращением. Рад, что он восстановился и набирает форму.

– «Спартак» на неделе встречался с судьями. Ты не присутствовал, но, может, что-то спросил у ребят?

– Я спросил пару моментов по пенальти с «Зенитом». А остальное – так.

– Чувствовал, что сегодня судейство было другим?

– Да всегда нормально судят. Как по-другому? Разные моменты... Нормально и в прошлых матчах судили, – сказал полузащитник «Спартака».

У «Спартака» лучший старт за 4 года. Прибили «Оренбург» за 12 минут!