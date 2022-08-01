Бородюк об 1:1 с «Крыльями»: «Закономерная ничья. «Торпедо» могло побеждать»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с «Крыльями Советов» (1:1).

«Сегодня мы набрали очко. С одной стороны, это позитив. С другой, могли побеждать. Нужно собраннее играть в обороне и использовать те моменты, которые у нас были.

Молодым футболистам, вышедшим на замену, нужно набираться опыта в РПЛ. Это все придет. Мы работаем. Набранное очко в таком прекрасном городе поможет нам выглядеть увереннее. Я уже говорил ребятам, что с каждым матчем мы должны выглядеть увереннее и думать быстрее.

Сегодняшняя игра мне понравилась. Мы владели преимуществом, хорошо работали фланги. Где-то могли успокоить игру, где-то прибавить и сыграть на контратаках. Были хорошие моменты.

Еще раз говорю: все с опытом приобретается. Закономерная ничья. Поздравил и поблагодарил ребят за такую игру. Они бились на каждом участке поля», – сказал .