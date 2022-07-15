Фабрегас подпишет двухлетний контракт с клубом Серии Б «Комо»

Теги Монако Челси Франсеск Фабрегас лига 1 Франция возможные трансферы Деннис Уайз Д2 Италия Комо Джанлука Ди Марцио Футбол

Полузащитник Франсеск Фабрегас будет выступать во втором итальянском дивизионе.

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хавбек подпишет двухлетний контракт с «Комо».

У испанца было несколько предложений, и Деннис Уайз, спортивный директор клуба Серии Б и бывший капитан «Челси», убедил Фабрегаса выбрать именно этот вариант.

Фабрегас и сам хотел играть в Италии. Также на его решение повлияло желание в будущем стать тренером.

35-летний футболист покинул «Монако» в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные