Фабрегас подпишет двухлетний контракт с клубом Серии Б «Комо»

Полузащитник Франсеск Фабрегас будет выступать во втором итальянском дивизионе.
По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хавбек подпишет двухлетний контракт с «Комо».
У испанца было несколько предложений, и Деннис Уайз, спортивный директор клуба Серии Б и бывший капитан «Челси», убедил Фабрегаса выбрать именно этот вариант.
Фабрегас и сам хотел играть в Италии. Также на его решение повлияло желание в будущем стать тренером.
35-летний футболист покинул «Монако» в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.