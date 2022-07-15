Фабрегас подпишет двухлетний контракт с клубом Серии Б «Комо»

Полузащитник Франсеск Фабрегас будет выступать во втором итальянском дивизионе.

По сведениям инсайдера , хавбек подпишет двухлетний контракт с «Комо».

У испанца было несколько предложений, и , спортивный директор клуба Серии Б и бывший капитан , убедил Фабрегаса выбрать именно этот вариант.

Фабрегас и сам хотел играть в . Также на его решение повлияло желание в будущем стать тренером.

35-летний футболист покинул в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.