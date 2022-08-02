Глава АПЛ об эре Абрамовича в «Челси»: «Сложно сказать, что все было хорошо, учитывая последние 6-9 месяцев»

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Глава АПЛ Ричард Мастерс высказался о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

– Абрамович владел «Челси» 19 лет. Пошла ли эта эра пошла на пользу репутации АПЛ?

– Очевидно, сейчас сложно сказать, что все было хорошо, учитывая события последних 6-9 месяцев. Но если задать этот вопрос фанатам «Челси», то, думаю, они ответят иначе.

Ситуация, в которой мы оказались, поставила перед спортом определенные задачи. Мы должны с ними справиться. Это включает в себя проверку владельцев и директоров клубов. Когда Роман Абрамович стал владельцем «Челси», такой проверки не существовало.

Полагаю, ответ на этот вопрос таков: что было бы, если бы эта система существовала? Профилактика лучше лечения, не так ли? Тогда этого не было. Теперь – есть, – сказал Мастерс для The Telegraph.

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