Луи Саа: «У Роналду и тен Хага есть шанс сделать что-то невероятное. Криштиану почти в одиночку отвечал за голы «МЮ» в прошлом сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Луи Саа считает, что Криштиану Роналду может многого добиться под руководством Эрика тен Хага.

«Криштиану – сложная часть [работы тен Хага], потому что нужно было искать ему замену, но при этом также угождать требованиям игрока, потому что он хочет уйти или его не устраивают полученные гарантии.

Ситуация непростая, потому что Роналду все еще может забить 25-30 голов за сезон, а в прошлом сезоне он практически в одиночку отвечал за голы клуба.

Но если он в планах тен Хага на этот сезон, то у них есть потрясающий шанс сделать что-то невероятное», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные