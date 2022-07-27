«ПСЖ» после вылета от «Реала» может нанять психолога на полный рабочий день

прорабатывает возможность найма психолога на полный рабочий день.

По сведениям L’Equipe, подтвержденным Goal, такая идея возникла после поражения от (1:0, 1:3) в 1/8 финала чемпионов. Ее выдвинул , работавший спортивным директором клуба, и нынешнее спортивное руководство придерживается того же мнения.

Частью работы психолога также станет проведение мероприятий, укрепляющих командный дух.

Впрочем, речи о том, чтобы пригласить специалиста уже в ближайшее время, пока не идет. Но в перспективе ожидаются и другие изменения, касающиеся сохранения здоровья футболистов.