«ПСЖ» после вылета от «Реала» может нанять психолога на полный рабочий день

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«ПСЖ» прорабатывает возможность найма психолога на полный рабочий день.

По сведениям L’Equipe, подтвержденным Goal, такая идея возникла после поражения от «Реала» (1:0, 1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ее выдвинул Леонардо, работавший спортивным директором клуба, и нынешнее спортивное руководство придерживается того же мнения.

Частью работы психолога также станет проведение мероприятий, укрепляющих командный дух.

Впрочем, речи о том, чтобы пригласить специалиста уже в ближайшее время, пока не идет. Но в перспективе ожидаются и другие изменения, касающиеся сохранения здоровья футболистов.

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