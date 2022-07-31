Болельщики в Израиле освистывают Хакими, поддерживающего Палестину, во время Суперкубка Франции. Год назад было так же

Ашрафа Хакими освистали в Израиле во время матча за Суперкубок Франции.
Болельщики на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве свистят и гудят каждый раз, когда защитник «ПСЖ» получает мяч.
Вероятно, это вызвано тем, что игрок из Марокко публично поддерживает Палестину в конфликте с Израилем. Хакими выкладывал в твиттере посты с хештегом #FreePalestine («Свободу Палестине»).
Отметим, что в прошлом году во время матча за Суперкубок с «Лиллем» (0:1) произошла такая же ситуация. Тогда игра также прошла в Израиле.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Нант».