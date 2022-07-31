Болельщики в Израиле освистывают Хакими, поддерживающего Палестину, во время Суперкубка Франции. Год назад было так же

освистали в Израиле во время матча за .

Болельщики на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве свистят и гудят каждый раз, когда защитник получает мяч.

Вероятно, это вызвано тем, что игрок из Марокко публично поддерживает Палестину в конфликте с Израилем. Хакими выкладывал в твиттере посты с хештегом #FreePalestine («Свободу Палестине»).

Отметим, что в прошлом году во время матча за Суперкубок с «Лиллем» (0:1) произошла такая же ситуация. Тогда игра также прошла в Израиле.

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