Болельщики в Израиле освистывают Хакими, поддерживающего Палестину, во время Суперкубка Франции. Год назад было так же

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Ашрафа Хакими освистали в Израиле во время матча за Суперкубок Франции.

Болельщики на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве свистят и гудят каждый раз, когда защитник «ПСЖ» получает мяч.

Вероятно, это вызвано тем, что игрок из Марокко публично поддерживает Палестину в конфликте с Израилем. Хакими выкладывал в твиттере посты с хештегом #FreePalestine («Свободу Палестине»).

Отметим, что в прошлом году во время матча за Суперкубок с «Лиллем» (0:1) произошла такая же ситуация. Тогда игра также прошла в Израиле.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Нант».

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