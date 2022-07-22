Левандовски о «Барсе»: «У этого проекта очень хорошее будущее, хоть последние несколько лет и были трудными»

высоко отозвался о проекте «Барселоны».

«Я знаю, что у этого проекта очень хорошее будущее, хоть последние несколько лет и были трудными. Когда «Барса» связалась со мной, я особо не раздумывал, потому что знал, что сейчас самое подходящее время для перехода. Я здесь, чтобы выложиться по максимуму и помочь команде оставаться на вершине.

Я хочу подарить болельщикам «Барселоны» много радости. Я хочу сделать их такими же счастливыми, как раньше, или даже больше. В этом сезоне мы постараемся подарить болельщикам как можно больше радости.

Поскольку я тренировался у Гвардиолы, думаю, мне будет легче адаптироваться в «Барсе». После моего первого разговора с я уже понимал его идею и его менталитет. Я думаю, что готов, и я рад работать с ним», – сказал нападающий в интервью клубным медиа.