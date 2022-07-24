Куртуа о 0:1 с «Барсой»: «Верим в выигравшую ЛЧ и Ла Лигу команду, но без Бензема «Реалу» не хватает опасных моментов. Он лучшая «девятка» мира»

Вратарь прокомментировал пропуск игры с «Барселоной».

Мадридцы потерпели поражение в товарищеском матче со счетом 0:1.

«В прошлом сезоне мы этим составом выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу. Мы верим в эту команду, но когда Карима нет на поле, нам не хватает голов и более опасных моментов.

Однако это лишь первый матч, не стоит делать далекоидущие выводы. Вот Суперкубок Европы станет первой настоящей проверкой.

Карим – лучшая «девятка» мира, очевидно, мы в нем нуждаемся», – сказал Куртуа.