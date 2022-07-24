Куртуа о 0:1 с «Барсой»: «Верим в выигравшую ЛЧ и Ла Лигу команду, но без Бензема «Реалу» не хватает опасных моментов. Он лучшая «девятка» мира»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА товарищеские матчи (клубы) Суперкубок Европы Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал пропуск Каримом Бензема игры с «Барселоной».

Мадридцы потерпели поражение в товарищеском матче со счетом 0:1.

«В прошлом сезоне мы этим составом выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу. Мы верим в эту команду, но когда Карима нет на поле, нам не хватает голов и более опасных моментов.

Однако это лишь первый матч, не стоит делать далекоидущие выводы. Вот Суперкубок Европы станет первой настоящей проверкой.

Карим – лучшая «девятка» мира, очевидно, мы в нем нуждаемся», – сказал Куртуа.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные