Нобоа после дубля «Ахмату»: «Говорили, я толстый, старый и медленный. Посмотрим, что будет дальше»

ответил критикам после двух голов в ворота .

Полузащитник вышел на матч в стартовом составе, забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине встречи отличился с игры.

«Говорили, что я не готов, что я толстый, старый, медленный… Смотрите (показывает приз лучшего игрока матча).

Готов ли я на все 90 минут? Нет. Не знаю почему, но я не играл два матча. Посмотрим, что будет дальше», – сказал 37-летний эквадорец.

В первых двух турах Мир хавбек выходил на замену.

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