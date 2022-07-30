Нобоа после дубля «Ахмату»: «Говорили, я толстый, старый и медленный. Посмотрим, что будет дальше»

Кристиан Нобоа ответил критикам после двух голов в ворота «Ахмата».
Полузащитник «Сочи» вышел на матч в стартовом составе, забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине встречи отличился с игры.
«Говорили, что я не готов, что я толстый, старый, медленный… Смотрите (показывает приз лучшего игрока матча).
Готов ли я на все 90 минут? Нет. Не знаю почему, но я не играл два матча. Посмотрим, что будет дальше», – сказал 37-летний эквадорец.
В первых двух турах Мир РПЛ хавбек выходил на замену.
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