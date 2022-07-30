Нобоа после дубля «Ахмату»: «Говорили, я толстый, старый и медленный. Посмотрим, что будет дальше»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Сочи Футбол

Кристиан Нобоа ответил критикам после двух голов в ворота «Ахмата».

Полузащитник «Сочи» вышел на матч в стартовом составе, забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине встречи отличился с игры.

«Говорили, что я не готов, что я толстый, старый, медленный… Смотрите (показывает приз лучшего игрока матча).

Готов ли я на все 90 минут? Нет. Не знаю почему, но я не играл два матча. Посмотрим, что будет дальше», – сказал 37-летний эквадорец.

В первых двух турах Мир РПЛ хавбек выходил на замену.

Гаранин о Нобоа вне стартового состава «Сочи»: «Немножко не набрал физических кондиций, что были в прошлом сезоне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные