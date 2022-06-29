«Барселона» предложила Умтити, Пучу и Мингесе начать предсезонку на неделю позже, чтобы они поискали себе новые команды

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Не всем футболистам «Барселоны» предложено начать предсезонную подготовку с 4 июля.

По сведениям Mundo Deportivo, «блауграна» уведомила нескольких игроков о том, что они не обязаны в понедельник приезжать на тренировку. Вместо этого им предложено еще неделю провести в отпуске, занимаясь поисками новой команды.

Утверждается, что речь идет о защитниках Самюэле Умтити и Оскаре Мингесе, а также хавбеке Рикарде Пуче. Сами игроки знают, что главный тренер Хави на них не рассчитывает, но пока не могут найти клубы, которые удовлетворили бы их спортивные и финансовые запросы.

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