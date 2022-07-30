Владислав Радимов: «Кто фаворит чемпионата, если «Зенит» обыгрывает «Спартак» 4:0, Самару 3:0 и «Локомотив» 5:0?»

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Владислав Радимов оценил чемпионские шансы «Зенита» после матча с «Локомотивом» (5:0) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» смял «Локо». Что тут говорить? Игра в одни ворота. Если «Зенит» обыгрывает «Спартак» 4:0 – одну из самых играющих команд чемпионата, Самару – 3:0 и «Локомотив», который ставит амбициозные цели, со счетом 5:0, то кто фаворит чемпионата?

ЦСКА навяжет борьбу? Ага, навяжет, наверное. «Спартак» еще может навязать. Смотря как вязать будет: если там Джикия с Соболевым что-то навяжут в Медиалиге, то...» – сказал главный тренер «Зенита-2».

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