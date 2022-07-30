«Зенит» трижды разгромил «Локомотив» с мая 2021-го, дважды – с разницей в 5 мячей

одержал три крупные победы над за последние 14 месяцев.

Всего на этом отрезке команды встречались пять раз. Четыре из них пришлись на чемпионат России, еще один – на .

2 мая 2021 года «Зенит» победил 6:1, 17 июля 2021-го – 3:0. Команды сыграли вничью 15 августа 2021 года, а 30 апреля 2022-го петербуржцы выиграли 3:1.

Сегодня же «Зенит» разгромил соперника в 3-м туре Мир со счетом 5:0.

Во втором круге чемпионата клубы встретятся 8 апреля.

Семак о 5:0 с «Локо»: «Зенит» играл против хорошей команды. У нее были моменты, но у нас – больше»