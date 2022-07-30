«Зенит» трижды разгромил «Локомотив» с мая 2021-го, дважды – с разницей в 5 мячей

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зенит» одержал три крупные победы над «Локомотивом» за последние 14 месяцев.

Всего на этом отрезке команды встречались пять раз. Четыре из них пришлись на чемпионат России, еще один – на OLIMPBET Суперкубок России.

2 мая 2021 года «Зенит» победил 6:1, 17 июля 2021-го – 3:0. Команды сыграли вничью 15 августа 2021 года, а 30 апреля 2022-го петербуржцы выиграли 3:1.

Сегодня же «Зенит» разгромил соперника в 3-м туре Мир РПЛ со счетом 5:0.

Во втором круге чемпионата клубы встретятся 8 апреля.

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