«Зенит» забивает в 36 домашних матчах Мир РПЛ подряд. До рекорда «Ротора» – 4 игры

«Зенит» приблизился к рекорду чемпионата России по длительности домашней голевой серии.
Забив «Локомотиву», петербуржцы продлили голевую серию в домашних матчах Мир РПЛ до 36 матчей – рекорд клуба. В среднем «Зенит» забивал в этих матчах более трех голов за игру.
Рекорд чемпионата России по продолжительности домашней голевой серии удерживает «Ротор» – в 1994-1995 годах команда из Волгограда забивала в 40 домашних матчах кряду.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив».