«Зенит» забивает в 36 домашних матчах Мир РПЛ подряд. До рекорда «Ротора» – 4 игры

«Зенит» приблизился к рекорду чемпионата России по длительности домашней голевой серии.

Забив , петербуржцы продлили голевую серию в домашних матчах Мир до 36 матчей – рекорд клуба. В среднем забивал в этих матчах более трех голов за игру.

Рекорд чемпионата России по продолжительности домашней голевой серии удерживает «Ротор» – в 1994-1995 годах команда из забивала в 40 домашних матчах кряду.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив».