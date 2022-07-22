«Зенит» забивает в 35 домашних матчах Мир РПЛ подряд. До рекорда «Ротора» – 5 игр

«Зенит» приблизился к рекорду чемпионата России по длительности домашней голевой серии.

Забив «Крыльям Советов», петербуржцы продлили голевую серию в домашних матчах Мир до 35 матчей – рекорд клуба. В среднем забивал в этих матчах более трех голов за игру.

Рекорд чемпионата России по продолжительности домашней голевой серии удерживает «Ротор» – в 1994-1995 годах команда из Волгограда забивала в 40 домашних матчах кряду.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов».