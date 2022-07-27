Александр Маньяков: «Знаю агента Миранчука, «Аталанта» не отпустила Алексея зимой. Он бы был топом в условном «Лацио»

Футбольный агент считает, что «Аталанта» не подходит под стиль .

– Я знаю агента Миранчука Вадима Шпинева. У Алексея было предложение этой зимой, но его не отпустила.

– В Италии?

– Да, в Италии.

Но, на мой взгляд, почему у Миранчука не получается, «Аталанта» – это команда не под стиль Леши. В другой команде, в условном , он бы был топом, – сказал .

В прошлом сезоне российский полузащитник провел 19 матчей в Серии А, забил два мяча и сделал пять результативных передач.