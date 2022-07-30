Хавбек «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму задней поверхности бедра. Вратарь Келлехер пропустит еще 2-3 недели

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Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму задней поверхности бедра.

28-летнему игроку не потребуется операция, но главный тренер команды Юрген Клопп назвал травму серьезной. 

Полузащитник получил повреждение в товарищеском матче с «Кристал Пэлас» в июле. 

Кроме того, Клопп сообщил, что 23-летний вратарь Куивин Келлехер по-прежнему испытывает дискомфорт.

Он получил травму во время выступления за сборную Ирландии в июне и пропустит еще 2-3 недели. 

Что касается срока восстановления Окслейд-Чемберлена, то Клопп сказал, что это «займет больше времени», чем в случае с Келлехером. 

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