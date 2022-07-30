Хавбек «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму задней поверхности бедра. Вратарь Келлехер пропустит еще 2-3 недели

Хавбек получил травму задней поверхности бедра.

28-летнему игроку не потребуется операция, но главный тренер команды назвал травму серьезной.

Полузащитник получил повреждение в товарищеском матче с «Кристал Пэлас» в июле.

Кроме того, Клопп сообщил, что 23-летний вратарь по-прежнему испытывает дискомфорт.

Он получил травму во время выступления за сборную Ирландии в июне и пропустит еще 2-3 недели.

Что касается срока восстановления Окслейд-Чемберлена, то Клопп сказал, что это «займет больше времени», чем в случае с Келлехером.