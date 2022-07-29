Малком перед «Локо»: «Это будет матч с большой буквы. Своего рода класико для нас»

назвал «Локомотив» командой высокого уровня перед матчем .

и ив» встретятся 30 июля в игре третьего тура.

– Это будет матч с большой буквы. Для нас это своего рода класико.

Правда, мы всегда выходим на поле с установкой на победу, и не важно, против кого и при каких обстоятельствах.

«Локомотив» – это команда очень высокого уровня. Мы знаем их сильные качества, но и свои тоже. В итоге победит тот, кто сможет реализовать больше моментов.

– В ситуации, когда вы забиваете соотечественнику , стоит вопрос: праздновать гол или нет?

– Конечно же, нужно праздновать – я ведь игрок «Зенита»!

Поэтому любой гол надо отмечать максимально активно (улыбается). Тем более если он забит в таком принципиальном матче, как с «Локо», – сказал бразильский полузащитник питерского клуба.