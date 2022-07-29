«Урал» о 1-м пенальти «Краснодара»: «Абсолютно спорный. Играть рукой в штрафной при голевом простреле можно, по игроку, когда мяч вдали от штрафной, – нельзя»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Краснодар Владимир Москалев Алексей Герасимов 1993 Сергей Бородин 1999 Эдуард Сперцян Футбол

«Урал» остался недоволен первым пенальти в свои ворота в матче Мир РПЛ с «Краснодаром».

На 58-й минуте матча судья Владимир Москалев после просмотра повтора назначил 11-метровый удар за фол Алексея Герасимова на Сергее БородинеЭдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Абсолютно спорный пенальти реализует Сперцян. Играть рукой в штрафной по мячу при голевом простреле можно. По игроку, когда мяч вдали от штрафной, – нельзя», – написали в телеграме «Урала».

На 3-й минуте матча мяч попал в руку Бородину в штрафной площади «Краснодара». Москалев не усмотрел нарушения в этом эпизоде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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