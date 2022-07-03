Директор «Аталанты» о Миранчуке и «Торино»: «Интерес естественен, у них схожие с нашими принципы»

Гендиректор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об интересе к Алексею Миранчуку.

«Теперь мы сможем перейти к конкретным действиям. Интерес вполне естественен. Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне естественно.

У «Аталанты» нет проблем с составом, тем более мы не участвуем в еврокубках, но есть позиции, которые мы хотим усилить», – отметил Перкасси.

Сообщалось, что туринцы могут арендовать российского полузащитника с правом выкупа. Со статистикой выступлений Миранчука можно ознакомиться здесь.