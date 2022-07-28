Пиняев пропустит 1,5 месяца. Хавбеку «Крыльев» назначено консервативное лечение

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В «Крыльях Советов» сообщили о сроках восстановления хавбека Сергея Пиняева.

У 17-летнего футболиста был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. 

«Сергей прошел дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции.

Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель. Спортивный этап реабилитации игрок будет проходить в расположении «Крыльев Советов», – сказал начальник медицинского штаба клуба Кюри Чачаев.

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