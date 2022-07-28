«Фенербахче» не будет подписывать Дзюбу после вылета из ЛЧ: «Его даже нет в нашем шорт-листе»

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«Фенербахче» не планирует подписывать контракт с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Это неправда, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артема Дзюбы после вылета из Лиги Чемпионов.

Его даже нет в нашем шорт-листе», – сказал член совета директоров турецкого клуба Селахаттин Баки.

Вчера «Фенербахче» потерпел поражение от киевского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и покинул отборочный турнир.

Дзюба на данный момент находится в расположении «Рубина», где тренируется с командой.

Дзюба по-прежнему без команды: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений

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