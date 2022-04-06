считает, что «Челси» демонстрирует непривлекательный футбол.

– Нравится ли вам то, как сейчас играет «Челси»?

– Нет, я нахожу игру «Челси» скучной. Когда я смотрю матчи , – это увлекательное зрелище, всегда хочется смотреть по ТВ такие встречи.

Но когда играет ... Иногда Лукаку пытается сделать рывок, а команда просто держит мяч. Пас полузащитнику, потом пас центральному защитнику, пас вратарю – просто продолжают отдавать передачи. Это словно игра, при которой атакующей команде засчитывают гол, если она совершает 10 точных передач. Мы в такое в детской команде играли, – сказал бывший форвард «Астон Виллы» Talksport.