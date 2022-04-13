Агбонлахор о 400 000 фунтов в неделю для Салаха: «У «Ливерпуля» будут проблемы. Мане и ван Дейк захотят прибавку»

считает, что у возникнут сложности из-за .

«У «Ливерпуля» будут большие проблемы. Я слышал, что Салах близок к подписанию контракта с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

Проблема заключается в том, что Мане захочет такой же, ван Дейк захочет обсудить условия его соглашения, только недавно заключенного, и именно поэтому «Ливерпуль» боится давать Мохамеду такой большой контракт.

Когда ты пробиваешь потолок зарплат в клубе, остальные тоже начинают хотеть прибавку. Если Салах будет получать 400 тысяч, Мане попросит 350 тысяч. И «Ливерпуль» подумает: «А стоит ли давать ему столько, когда у нас есть такой хороший игрок, как Диас?»

Это все дорого обойдется «Ливерпулю», это определенно большая проблема. Будет интересно», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».

«Ливерпуль» и Салах близки к продлению контракта. Они могут сойтись на 400 000 фунтов в неделю на 4 года