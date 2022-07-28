Мендес о ЦСКА: «Я пришел, чтобы стать чемпионом. Играть в сильной лиге – то, чего я хотел»

Полузащитник Виктор Фелипе Мендес прокомментировал переход в ЦСКА.

«Я очень рад быть здесь. Первые впечатления у меня очень хорошие, сегодня я уже смог познакомиться с командой. Я чувствую себя очень счастливым. Я там, где хотел быть.

Переговоры были сложными, но затем они продвинулись. Этот переход – очень важный шаг для меня. Я надеюсь, мой трансфер откроет дверь в ЦСКА для других чилийских игроков.

Здесь играл , я также знаю, что он становился чемпионом. И я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Я хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок.

Я советовался с другими игроками и понял, что это сильная лига. А играть в сильном чемпионате – это то, чего я хотел. И, как я уже говорил ранее, я очень рад быть здесь. Для меня это правда мечта.

Я впервые буду играть в другой стране, мне нужно время на адаптацию к новому языку, и поддержка латиноамериканских игроков очень поможет мне побыстрее адаптироваться. Но в клубе меня тепло встретили, и я очень рад этому. Я благодарен всему клубу за гостеприимство», – сказал хавбек.

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