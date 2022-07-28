Циннбауэр о «Зените»: «Локо» не будет прятаться. Мы едем забирать очки»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Йозеф Циннбауэр Малком Матео Кассьерра Вильмар Барриос Андрей Мостовой Р-Спорт Футбол

Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Зенитом».

«Я не так давно в России, но «Зенит» является самым сильным соперником, исходя из подбора игроков. Их главный тренер Сергей Семак делает хорошую работу, «Зенит» знает, как играть в последней трети поля у ворот соперника, как конвертировать моменты в голы.

Голевые моменты очень выверены, точны, это они делают за счет быстрого перехода из обороны в атаку. Это сложный соперник, ведь питерцы так же очень хорошо играют в обороне. Команда не дает сопернику создавать слишком много моментов у своих ворот, мы должны реализовать максимально свои моменты.

Тот факт, что мы играем против действующего чемпиона, сильно мотивирует. Это сильная команда с прекрасным подбором игроков. Мостовой, Малком, Кассьерра, Барриос – это те игроки, которые обладают большим техническим потенциалом.

Но наша команда не будет прятаться, будет играть, потому что мы едем туда забирать очки. И «Локомотиву» нужно собрать все силы и весь потенциал, чтобы четко знать, в какую систему и стиль мы будем там играть», – сказал главный тренер «Локо».

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