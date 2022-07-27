Нобель позвонил Уткину, чтобы познакомить его с Федотовым. Василий отказался общаться

отказался от общения с Владимиром Федотовым.

Интервью у главного тренера взял . Во время беседы он предложил Федотову позвонить Уткину.

Арустамян: Мы сейчас пишем выпуск для ютуб-канала Nobel про человека, о котором ты очень много писал в последние месяцы – это Владимир Федотов. Он сказал, что не знаком с тобой, но не прочь познакомиться. Вот он прям рядом.

Уткин: А я не хочу с ним знакомиться.

А: Вась, ну как так?

У: Я про него уже все главное знаю.

А: Он прям на громкой связи (Федотов смеется).

У: Я понимаю. Большой привет, успехов в работе, но я не хочу знакомиться. Совершенно. Для меня это серьезно, для меня это не игра. Я все, что мне необходимо знать про [знаю]. Как про тренера, так и про все остальное. Мне достаточно уже. Я желаю ему всяческих успехов и удачи.

Когда Уткин повесил трубку, Федотов отметил: «На самом деле очень интересно, что он знает такого, чего я не знаю».