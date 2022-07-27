Спартак — Оренбург прогноз на матч 31 июля РПЛ, прогноз на футбольный матч

Очередной российский футбольный сезон взял старт с места в карьер. Прошло два тура, и мы пока не увидели ни одного проходного неинтересного матча. Если в первом туре многие команды втягивались, то во втором во всех матчах было забито минимум три мяча. Пиршество для футбольных гурманов. И это несмотря на мрачные пророчества в связи с отлучением нашего футбола от мирового, отъездом иностранных тренеров и легионеров. Зато начали появляться новые герои, и один из них играет за «Оренбург». В «Спартаке» своих героев всегда хватало, но говорить о перспективах команды пока рано. Новичок Премьер-лиги попытается в гостях дать бой фавориту, и что-то подсказывает, что фавориту просто в этот воскресный вечер не будет. Начало матча на Открытие Арене в 17:30 по московскому времени.

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«Спартак» (Москва)

Болельщики москвичей глядя на турнирную таблицу после второго тура должны быть рады. Команда идет на втором месте, пусть лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Тем не менее, «Спартак» давно так высоко в турнирной таблице не забирался. У красно-белых новый тренер, что, впрочем, мало кого удивляет. И хочется пожелать испанцу Гильермо Абаскалю удачи и продержаться дольше своих предшественников. Про его работу говорить пока рано. Главный враг «Спартака» на протяжении последних сезонов — отсутствие поставленной игры и, как следствие, стабильности. Лишь при Доменико Тедеско случались определенные просветы.

Москвичи вступали в сезон матчем на Суперкубок и играли в гостях с чемпионом страны «Зенитом». Вспоминать они эту встречу вряд ли захотят, команда выглядела абсолютно сырой и потерпела разгромное поражение со счетом 0 : 4. Спустя неделю в первом туре подопечные Абаскаля поехали в Грозный, где при спорном судействе смогли спасти ничью 1 : 1 усилиями Виктора Мозеса. Многими результат был признан закономерным, несмотря на протесты руководства клуба. Зато во втором туре «Спартак» смог добыть уверенную победу в Краснодаре 4 : 1. Правда, тут уже повод сетовать на судейство был у хозяев, но по игре все-таки гости выглядели интереснее.

Сложно сказать, закрепятся красно-белые наверху турнирной таблицы, или все получится как всегда. Часто после успешных поединков следовал провал с далеко не самым сильным соперником. Победа в предстоящем матче над дебютантом уже сама по себе может вдохновить игроков и поклонников клуба. Состав «Спартака» явно стал слабее, впрочем вряд ли сейчас в Премьер-лиге наберется два-три клуба, у которых состав, наоборот, серьезно усилился. Если мечтать о чем-то большем, чем десятое место, то «Оренбург» на своем поле необходимо побеждать.

«Оренбург»

Команда с Южного Урала по спортивному принципу должна была уже год назад вернуться в класс сильнейших. Но накануне прошлого сезона вмешался фактор своего стадиона, который так и не смогли привести в соответствие с требованиями Премьер-лиги, и все сложилось только в этом году. Стартовал «Оренбург» двумя домашними матчами с не самыми сильными соперниками, так что время и возможности вкатиться в сезон и набрать первые баллы у новичка были.

В первом туре «Оренбург» играл с самарскими «Крыльями Советов». Команды выдали самый результативный старт чемпионата, на двоих забив шесть мячей. Вот только победу праздновали гости — 4 : 2. Хозяева по большому счету ничего не смогли противопоставить атакующему футболу Игоря Осинькина. Оренбуржец Дмитрий Цыпченко открыл счет, на что самарцы ответили тремя. Затем соперники еще раз обменялись забитыми мячами.

Во втором туре в Оренбурге гостил «Урал», и, можно сказать, попал под горячую руку хозяевам, пропустив три безответных мяча. Причем первым хет-триком разродился дебютант первенства Владимир Сычевой. Футболисту уже 26 лет, но о нем мало что известно, ведь совсем недавно он играл среди любителей чемпионате Крыма, а теперь лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги. Судя по настрою команды и ее тренера чешского специалиста Марцела Лички «Оренбург» не хочет довольствоваться ролью, в которой уготована судьба биться за выживание. Оренбуржцы уже показали, что прямых конкурентов могут обыгрывать, а как получится с более статусным соперником, увидим 31 июля вечером.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург»

Во время короткого визита «Оренбурга» в российскую Премьер-лигу в конце прошлого десятилетия команды успели сыграть на двоих семь матчей. Преимущество в этих встречах у «Спартака» — четыре победы, два поражения при одной ничьей. Причем обе победы южноуральцы одержали в последних трех матчах. Если гости на Открытие Арене не проиграют, то впору говорить о том, что москвичи удобный для них соперник в последнее время. Последний раз команды встретились два года назад, но из тех стартовых составов на поле вновь выйдут Георгий Джикия и Александр Соболев, на этом все. Перед вами результаты последних пяти поединков

28.07.2018, «Спартак» — «Оренбург» — 1 : 0;

19.02.2019, «Оренбург» — «Спартак» — 1 : 1;

26.05.2019, «Оренбург» — «Спартак» — 2 : 0;

29.09.2019, «Спартак» — «Оренбург» — 1 : 2;

14.03.2020, «Оренбург» — «Спартак» — 1 : 3.

Аналитики в букмекерских конторах не сомневаются в преимуществе хозяев поля. «Оренбургу» еще долго придется ходить в матчах со старожилами высшего российского футбольного дивизиона в андердогах. «Лига Ставок» предлагает на победу красно-белых коэффициент 1,42, выигрыш гостей оценивается коэффициентом 8,00, коэффициент на ничью — 4,70. «Оренбург» уже побеждал «Спартак» в гостях, пусть и другим составом. Вполне вероятно у новичка хватит сил и желания, чтобы не уступить. Ставим на результативную ничью.

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