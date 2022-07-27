Александр Григорян: «Клубы тратят 5-6 млн на легионеров – это вызов людям, с трудом зарабатывающим на хлеб. Понимаю, будь в России обеспечены пенсионеры, учителя, врачи»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Александр Григорян Сандро Шварц кризис Футбол

Александр Григорян раскритиковал российские клубы за покупки дорогих легионеров.

«У нас есть «Зенит». Он наверняка снова станет чемпионом. У него есть возможности претендовать на статус топ-клуба, приглашать иностранных звезд. Пусть такой клуб будет в стране.

Остальные должны придерживаться другого направления – развивать своих игроков. Их просто время заставит это делать. Пройдет год, два – вынуждены они будут так поступать.

Только тупой, мне кажется, не понимает причин, по которым надо выбирать такой путь. Сандро Шварц, работая в «Динамо», показал, как надо доверять молодежи. Хотя я не считаю его топ-тренером. Но он, немец, не побоялся, проявил смелость, дал дорогу в состав молодым, показал, что такой подход работает.

Или другой пример. Сейчас идет чемпионат Европы среди женщин. В составе сборной Германии один игрок, выступающий за пределами страны: девушка играет за французский клуб. Все остальные выступают в Германии. Это их чувство собственного достоинства.

Они делают все возможное, чтобы сохранить игроков в Германии. При том, что сейчас женский футбол в мире развивается, в него вкладывают деньги, немок много куда приглашают. Но мы видим пример патриотизма.

Почему мы так не делаем? Почему клубы тратят пять-шесть миллионов на покупки легионеров? Конечно, выгодное направление для руководителей клубов – покупая иностранных игроков, действуя через агентов, строить свой собственный бизнес.

Но в то время, в какое мы живем, – это вызов обществу, тем людям, которые влачат жалкое существование, с трудом зарабатывают на хлеб насущный.

Я понимаю, если бы все в России чувствовали себя хорошо, пенсионеры были обеспечены, учителя, врачи, все население. Тогда и футбольные клубы могли бы жить на широкую ногу.

Но сейчас развивать команды, покупая легионеров – значит, не уважать самих себя, проявлять ущербность. Меня сильно раздражают те, кто так делает», – сказал главный тренер женского ЦСКА.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные