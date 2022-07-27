В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А

«Вест Хэм» объявил о переходе лучшего бомбардира «Сассуоло».
23-летний итальянский нападающий Джанлука Скамакка подписал контракт с лондонским клубом на пять лет с опцией продления соглашения еще на один год.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30,5 миллиона фунтов плюс еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром «Сассуоло».
Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.
Фото: официальный сайт «Вест Хэма»