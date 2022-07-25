Медосмотр Фернандеса для «Динамо» завершится сегодня. Защитника купят у «Гуарани» за 3,5 млн евро

Стало известно, когда завершит обследование защитника Роберто Фернандеса Урбьеты.

«Роберто Фернандес закончит медосмотр сегодня», – сказал Альберто Ромеро, агент футболиста.

Вчера член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что 22-летний игрок подпишет с командой контракт по завершении осмотра.

Сообщалось, что получит в результате трансфера 3,5 млн евро, договор с защитником заключат на 5 лет. По другим данным, переход Фернандеса обойдется «Динамо» в 2,5 млн долларов, а его соглашение будет рассчитано на четыре года.