Медосмотр Фернандеса для «Динамо» завершится сегодня. Защитника купят у «Гуарани» за 3,5 млн евро

Стало известно, когда «Динамо» завершит обследование защитника Роберто Фернандеса Урбьеты.
«Роберто Фернандес закончит медосмотр сегодня», – сказал Альберто Ромеро, агент футболиста.
Вчера член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что 22-летний игрок подпишет с командой контракт по завершении осмотра.
Сообщалось, что «Гуарани» получит в результате трансфера 3,5 млн евро, договор с защитником заключат на 5 лет. По другим данным, переход Фернандеса обойдется «Динамо» в 2,5 млн долларов, а его соглашение будет рассчитано на четыре года.