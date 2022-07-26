«Бавария» за 20+8,5 млн евро купила 17-летнего форварда Теля у «Ренна». Контракт – до 2027-го

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«Бавария» объявила о трансфере юного нападающего Матиса Теля из «Ренна».

Француз будет выступать за «Баварию» под 39-м номером.

«Бавария» – одна из лучших команд мира. С нетерпением жду этого большого вызова. Отдам все ради этого клуба. Меня очень впечатлили переговоры с Хасаном Салихамиджичем и менеджментом «Баварии», и я быстро понял, что очень хочу оказаться в Мюнхене», – сказал новичок «Баварии».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переход 17-летнего форварда обойдется мюнхенскому клубу в 20+8,5 млн евро. Игрок подписал контракт сроком до 2027 года.

Фото: fcbayern.com

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