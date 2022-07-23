«Ренн» не продал «Баварии» форварда Теля за 25+ млн евро. Французы хотят 30 млн

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«Ренн» не стал продавать форварда Матиса Теля «Баварии». 

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, французский клуб отклонил третье предложение мюнхенцев о трансфере 17-летнего игрока. «Бавария» предлагала немногим более 25 миллионов евро. Ранее «Ренн» также отклонил предложения на сумму 17 и 22,5 миллиона евро. 

Сообщается, что французы хотят получить за продажу футболиста 30 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Тель провел 7 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Недавно в составе Франции U17 он выиграл юношеский чемпионат Европы.

Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.

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