«Ренн» не продал «Баварии» форварда Теля за 25+ млн евро. Французы хотят 30 млн

«Ренн» не стал продавать форварда Матиса Теля «Баварии».
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, французский клуб отклонил третье предложение мюнхенцев о трансфере 17-летнего игрока. «Бавария» предлагала немногим более 25 миллионов евро. Ранее «Ренн» также отклонил предложения на сумму 17 и 22,5 миллиона евро.
Сообщается, что французы хотят получить за продажу футболиста 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Тель провел 7 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Недавно в составе Франции U17 он выиграл юношеский чемпионат Европы.
Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.