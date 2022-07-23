«Ренн» не продал «Баварии» форварда Теля за 25+ млн евро. Французы хотят 30 млн

«Ренн» не стал продавать форварда «Баварии».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, французский клуб отклонил третье предложение мюнхенцев о трансфере 17-летнего игрока. предлагала немногим более 25 миллионов евро. Ранее также отклонил предложения на сумму 17 и 22,5 миллиона евро.

Сообщается, что французы хотят получить за продажу футболиста 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тель провел 7 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Недавно в составе Франции U17 он выиграл юношеский чемпионат Европы.

Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.