Факел – Динамо 30.07.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 30 июля, в Воронеже, на Центральном стадионе профсоюзов встретятся «Факел» и «Динамо» в рамках 3-го тура нового сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 15:00 по московскому времени.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Футбольный клуб «Факел»

Воронежский прошлый сезон проводил в лиге рангом ниже (ФНЛ). Там им удалось завоевать серебряные медали и прямую путевку в РПЛ. Они набрали тогда в 38 матчах 74 очка и при равном количестве баллов с «Оренбургом», оказались выше их по лучшим дополнительным показателям. А вот до 1-ой строчки, где оказался московский «Торпедо» не хватил всего 1 балл.

«Факел» перед стартом сезона провел 2 встречи. В первой из них он уступил в зрелищном на голы поединке «Локомотиву» (2:4), а следом обыграл «Торпедо» Москва (2:1), где вырвал победу в концовке встречи, забив на 86 и 89 минуте.

После первых 2-ух туров Чемпионата России воронежская команда располагается на 12-ой строчке в таблице и набрала всего 1 балл в них. При этом всего 3 очка отставания у них от 2-ой команды РПЛ московского «Спартака».

В стартовом туре чемпионата «Факелу» удалось увезти ничью из Краснодара, где с одноименным с городом клубом они сыграли вничью (2:2), показав хорошую атакующую игру. Воронежцы первыми открыли счет, но позволили сопернику потом отыграться и выйти вперед, но все же потом отквитали 1 мяч и сравняли счет.

А вот во 2-ом туре «Факел» потерпел неудачу, проиграв в гостях «Ахмату» (1:2). В целом игра была равной по голевым моментам и владению мячом и первыми открыть счет смогли воронежцы, но вот удержать этот победный счет им не удалось.

Футбольный клуб «Динамо»

«Динамо» в прошлом сезоне Чемпионата России довольствовалось бронзовыми медалями. Всего лишь 3 балла их разделили от 2-ой строчки, где оказался «Сочи», но и 3 очка отрыва по итогу у них оказалось от 4-го «Краснодара». Могли москвичи побороться и за более высокие места, но провалили финишную прямую чемпионата, где в последних 5 матчах набрали лишь 1 очко.

«Динамовцы» в преддверии сезона провели 4 контрольные встречи, в которых трижды одержали победу: над «Амкалом» (5:0), «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Рубином» (2:0) и 1 раз сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3).

«Бело-голубые» стартовали в новом сезоне неплохо, набрав 4 балла в 2-ух матчах. Сейчас они занимают 6-ую строчку в таблице и всего в 2-ух балла от лидирующего ЦСКА а вот с остальными командами со 2 по 5 место они имеют равное количество очков.

В первом туре РПЛ москвичи разошлись в мировую (1:1) с ФК «Ростов», где были близки к победе, но не смогли удержать победный счет во второй половине встречи.

А во втором туре чемпионата удалось уверенно с разгромным счетом (4:0) обыграть в московском дерби на домашнем поле «Торпедо» (4:0). Причем в этой встрече не было колоссального преимущества во всех игровых компонентах над гостями, а вот в реализации удалось преуспеть в отличие от соперника, который больше бил по воротам чем хозяева.

Прогноз на матч «Факел» – «Динамо»

«Факел» и «Динамо» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

06.05.17 «Динамо» – «Факел» 0:1;

15.10.16 «Факел» – «Динамо» 2:1;

08.11.01 «Динамо» – «Факел» 6:2;

24.06.01 «Факел» – «Динамо» 1:2;

23.09.00 «Факел» – «Динамо» 1:0.

В 2 последних сыгранных очных противостояниях оппонентов побеждала воронежская команда, при этом в 3 из 4 последних очных матчей обе команды отличались.

Воронежцы в стартовых турах показали себя довольно неплохо и им вполне по силам побороться и с «Динамо», которого в последнее время периодически лихорадит в результатах. Поэтому в этой встрече жду от обеих команд открытой атакующей игры, а «Факел» думаю что по итогу встречи положит себе в копилку важнейшие очки.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Факел» – 4.00;

Победа «Динамо» – 1.87;

Ничья – 3.60;

1X – 1.89;

Ф1 (1,5) – 1.31;

Обе забьют-да –1.77;

ТБ (2,5) – 1.84.

Вероятный исход: 1X, Ф1 (1,5), Обе забьют-да.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть Факел – Динамо