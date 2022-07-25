Черданцев о том, что «Спартак» не станет чемпионом: «Это была шутка, это нельзя считать настоящим прогнозом и воспринимать всерьез»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Черданцев Матч ТВ Сергей Егоров журналист Футбол

Георгий Черданцев объяснил свои слова о том, что «Спартак» не станет чемпионом. 

«Это была шутка, которую меня вынудил озвучить дотошный Сергей Егоров. Я уступил настойчивости своего коллеги, но это нельзя считать настоящим прогнозом и воспринимать всерьез. Мои слова не были прогнозом. Футбольный Биги бегает за мной после каждого матча и требует что-то сказать. Все это нужно воспринимать с юмором.

Перед оценкой возможности команд в начале сезона мы исходим из их нынешнего состояния. На данный момент ничто не говорит о том, что «Спартак» должен считаться одним из фаворитов чемпионата. Как сложится все в дальнейшем, сейчас не скажет никто. Футбол этим и интересен: если бы все всегда заканчивалась согласно предстартовым раскладам, то какой смысл вообще смотреть футбол?

На самом деле все возможно, и при определенных обстоятельствах чемпионом может стать любая команда», – сказал комментатор «Матч ТВ»

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