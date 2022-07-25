Гальтье о «ПСЖ»: «Не хотим пропускать, но в ДНК моих игроков желание рисковать и забивать как можно больше. Нужно это сохранить»

Главный тренер высказался после товарищеской игры с .

Парижане выиграли со счетом 6:2. Это их четвертая подряд победа в предсезонных матчах.

– Очень хорошая игра, очень динамичная в первые 60-70 минут. Обе команды постоянно пытались атаковать и наверняка порадовали зрителей.

Мы провели два разных тайма. Первый получился очень хорошим, а во втором уже спустя десять минут мы стали действовать менее интенсивно и провели остаток игры на среднем уровне.

Мы пропустили два гола – это на два больше, чем нужно. Я бы хотел, чтобы нашу оборону было сложнее взламывать. Над этим нужно поработать.

Необходимо поддерживать структуру игры, действовать организованно, не как при втором голе. Я могу это понять, когда мы ведем в счете, но для того, чтобы не давать соперникам ни единого шанса, следует исправить недочет.

Несмотря на то, что мы не хотим пропускать голы и позволять создавать у наших ворот опасные моменты, важно понимать, что в ДНК моих футболистов – желание идти вперед, рисковать, забивать как можно больше. Необходимо это сохранить.

– Вы знаете, когда клуб подпишет новичков – Мукиеле и Саншеша?

– Нам предстоит 12-часовой перелет, затем мы выспимся и посмотрим, подписали мы одного, двоих или пятерых новичков.

А если серьезно, то клуб работает над этим, держит нас в курсе. Посмотрим, что произойдет в течение недели, – сказал Гальтье.